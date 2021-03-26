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Пассажир, оскорбивший полицейских в аэропорту Барнаула, стал фигурантом уголовного дела

По данным полиции, мужчина находился в состоянии опьянения

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС./ Уголовное дело возбудили в Алтайском крае против жителя Екатеринбурга, который, будучи пьяным, оскорбил транспортных полицейских за снятие его с рейса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

"Предварительно установлено, что подозреваемый 25 марта утром во время регистрации на рейс Барнаул - Екатеринбург, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили его в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. При составлении протокола он публично оскорбил сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

В отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

По данным управления на транспорте МВД РФ по СФО, сотрудников полиции для задержания дебошира у стойки регистрации в аэропорту Барнаула вызвали представители авиакомпании, выполнявшей рейс до Екатеринбурга. По данным полиции, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, провоцировал конфликт с работниками аэропорта, выражался нецензурной бранью и не реагировал на просьбы окружающих успокоиться.

"Нарушителя общественного порядка доставили в комнату полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения пассажира. Суд признал задержанного виновным по ст. 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и назначил ему наказание в виде ареста на сутки. За правонарушение ему назначен штраф. Кроме того, представитель авиакомпании отказал ему в перелете", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе аэропорта ТАСС добавили, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта, рейс до Екатеринбурга отправился по расписанию.

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РоссияАлтайский крайСвердловская область
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