В атмосфере Омска зафиксировали почти пятикратное превышение ПДК этилбензола

ОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола в 4,5 раза зафиксировано в атмосфере Омска. Об этом сообщается в пятницу на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.

"25 марта 2021 года содержание этилбензола составило 4,5 ПДК в Ленинском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

В Минприроды Омской области ТАСС сообщили, что результаты замеров переданы в Росприроднадзор, который будет устанавливать виновников загрязнения и принимать меры по предотвращению таких инцидентов.

Этилбензол является продуктом нефтяной промышленности. При вдыхании его паров человек испытывает головную боль, затруднение дыхания, сонливость и усталость. При длительном воздействии на организм провоцирует хронические заболевания крови и печени.