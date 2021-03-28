В Иркутской области зафиксировали первые подтопления из-за весеннего половодья

ИРКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Первые подтопления из-за весеннего половодья зафиксированы в Иркутской области, территории которой два года назад сильно пострадали от разрушительного паводка. В поселке Хомутово под Иркутском подтоплена дорога и несколько участков, ведется откачка воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожарные Иркутского пожарно-спасательного гарнизона спасают от подтопления участки и дома жителей микрорайона Западный поселка Хомутово. Бойцы установили на водоотводной канал пожарно-насосную станцию и проложили магистральную линию около километра для откачки талой воды, которая заливает дорогу и дворы. Всего на территории Хомутовского муниципального образования на сегодняшний день попадают в зону подтопления 16 участков", - говорится в сообщении.

Подтопленный поселок находится в 15 км от Иркутска, в нем проживает порядка 10 тыс. человек. По данным спасателей, дома и другие постройки пока не затронуты половодьем, но талая вода подступает к жилой застройке.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признаны подлежащими сносу.