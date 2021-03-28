Под Тюменью в 2021 году начнут строить рекреационный комплекс на термальном источнике

ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Строительство рекреационного комплекса на базе термального источника планируют начать в 2021 году в Тобольском районе Тюменской области, сообщил ТАСС директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"В Тобольском районе планируется строительство рекреационного комплекса на базе термального источника в непосредственной близости к федеральной трассе Р-404 (Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск). Инвестор уже получил разрешение на строительство. Проект предварительно оценивается в 65 млн рублей, часть средств будет предоставлена фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" в форме целевого займа", - рассказал он.

Машуков добавил, что проект будет включать в себя главный корпус, мини-гостиницу, кафе, индивидуальные домики и открытый бассейн.