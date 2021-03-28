В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего вдоль дороги зажатую в дверях школьницу

ТАСС, 28 марта. Полицейские в Омске разыскивают водителя маршрутного автобуса, который не заметил упавшую на выходе школьницу, защемил ее в дверях и проехал таким образом около 20 м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"Девочка 11 лет вышла из маршрутного такси, забыла рюкзак в салоне, перед дверью развернулась и поскользнулась. Водитель закрыл двери и около 20 м протащил ее за автомобилем. Одна пассажирка в салоне закричала водителю, он открыл двери", - сказали в пресс-службе. После этого девочка забрала рюкзак. Машина уехала.

Как добавили в ведомстве, "девочка получила травмы мягких тканей руки, проводятся мероприятия по установлению водителя-участника ДТП".

Медики уже передали полицейским заключения о полученных ребенком травмах, дознаватель УМВД опросил потерпевшую и ее мать, а также водителей маршрута, по которому ехал ребенок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.