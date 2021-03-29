ФАС оштрафовала экс-главу Минздрава Приангарья за нарушения при поставках аппаратов ИВЛ

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области оштрафовало на 50 тыс. рублей проходящую по уголовному делу о мошенничестве экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. Штраф назначен за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Ледяева Н. П., экс-министр здравоохранения Иркутской области, привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Поскольку срок поставки 150 дней, антимонопольный орган пришел к выводу, что избранный способ закупки не согласован с принципами, установленными в 44 ФЗ, и заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры. За выявленное нарушение назначен штраф 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ледяева, ушедшая с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ее задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.

Еще одно уголовное дело, связанное с поставками масок, было возбуждено в октябре 2020 года. По нему проходят шесть предпринимателей, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставкам в три медучреждения региона фальсифицированных масок на сумму более 40 млн рублей. Среди обвиняемых сын Ледяевой Илья Белоусов.