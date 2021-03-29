Прокуратура выявила нарушения в подготовке Иркутской области к сезону лесных пожаров

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области - одного из главных лесопромышленных регионов страны - выявила нарушения в подготовке к лесопожарному сезону. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Уже на сегодня выявлены многочисленные нарушения закона, связанные с ненадлежащим формированием планов тушения лесных пожаров, сводного плана тушения лесных пожаров Иркутской области, факты неполноты обеспеченности сил и средств лесхоза и лесопользователей по тушению лесов. Должностным лицам восьми филиалов ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" и 34 крупным лесопользователям объявлены предостережения, внесено шесть представлений руководителям лесничеств, а также представление министру лесного комплекса Иркутской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области, в понедельник министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев будет докладывать депутатам о готовности к лесопожарному сезону.

Как сообщал ТАСС, по прогнозу регионального министерства лесного комплекса, первые лесные пожары в 2021 году в Иркутской области могут начаться во второй половине апреля - первой декаде мая. В этом году в регионе для защиты от лесных пожаров организуют временные посты пожарной охраны в 38 малочисленных населенных пунктах, где сейчас нет сил и средств для борьбы с огнем. Кроме того, парашютно-десантная пожарная служба планирует увеличить штат до 311 человек при нормативе в 420 специалистов, а парк лесопожарной техники областного лесхоза вырастет на 10% и будет доведен до 87% от норматива.

В 2020 году пожароопасный сезон в Иркутской области, где сосредоточено более 10% лесов страны, начался 10 апреля и продлился 180 дней. За это время произошло 923 пожара. Площадь возгораний составила 226 тыс. 73 га. По сравнению с 2019 годом площадь сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.