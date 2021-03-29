Приграничные регионы Сибири в 2020 году увеличили экспорт в Казахстан

ТАСС, 29 марта. Алтайский край, Новосибирская и Омская области, которые граничат с Казахстаном, несмотря на пандемию коронавируса, увеличили по итогам 2020 года экспорт своей продукции в соседнюю республику. Об этом сообщили ТАСС в профильных министерствах регионов.

Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров РФ, в сибирских регионах соседнее государство входит в тройку основных импортеров и экспортеров продукции. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снижении на фоне пандемии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном и призвал наращивать товарооборот.

"Товарооборот с Республикой Казахстан по итогам 2020 года составил $619,6 млн, что почти на 6% больше, чем в прошлом году. В экспорте увеличение составило 8% ($409,2 млн), в импорте - 1% ($210,4 млн)", - сообщили ТАСС в министерстве экономического развития Новосибирской области, отметив, что Казахстан в 2020 году в товарообороте и импорте региона занял третье место, а в экспорте - второе место.

Экспорт Алтайского края в Казахстан по итогам года составил $346,1 млн, что на 3% больше показателей 2019 года. При этом общий товарооборот снизился на 2,2% до $440,1 млн, сообщили ТАСС в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Это обусловлено сокращением импорта на 15,7% до $94 млн, главным образом из-за снижения поставок фмкаменного угля. Экспорт увеличился благодаря росту поставок муки, круп, цинковых и свинцовых руд, сельхозтехники и пластмассовых изделий.

Омская область также увеличила объем экспорта в Казахстан - на 7,7% до $240,9 млн. В его структуре наибольшую долю составили продовольственные товары, продукция машиностроения и нефтехимии. В региональном Минэке отметили, что рост экспорта позволил нивелировать сокращение на 16% до $116,1 млн импорта казахстанских товаров. В результате по итогам 2020 года внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном снизился всего на 1,5% до $357 млн.

Власти сибирских регионов отметили, что рассчитывают на ускорение роста показателей благодаря нормализации эпидемиологической ситуации. Так, в Новосибирской области планируют принять участие в Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности KazArgo/KazFarm 2021 в Нур-Султане и организовать бизнес-миссию в этот город. Сибиряки также пригласят соседей принять участие в Международном форуме и выставке технологического развития "Технапром-2021", площадке открытый коммуникаций "OpenBio" и других крупных мероприятиях на территории Новосибирской области.