Новосибирский Минтруд не нашел нарушений в интернате, где могли издеваться над инвалидом

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области не нашло нарушений в работе Обского психоневрологического интерната, откуда, как писали ранее СМИ, мать забрала сына-инвалида в синяках и ссадинах. Об этом сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе министерства.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом. По данным СМИ, когда мать приехала забирать молодого человека, он был в синяках, ссадинах и шрамах, у него было порвано ухо, а на шее имелись следы от веревок. СК и Минтруд Новосибирской области начали проверку.

"Министерством труда и социального развития Новосибирской области проведена проверка подведомственного учреждения - ГАСУСО НСО "Обской психоневрологический интернат" по факту публикаций в ряде СМИ о нарушениях прав и законных интересов недееспособного инвалида. По результатам проверки нарушений в части предоставления стационарным учреждением социальных услуг не выявлено", - сказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в учреждении проводится также проверка прокуратуры.

Психоневрологический интернат в городе Обь Новосибирской области создан в 2012 году в результате реорганизации Обского пансионата для престарелых и инвалидов и Обского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В интернате постоянно проживают 700 человек пожилого возраста и инвалидов первой и второй группы.