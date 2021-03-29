Почти 250 населенных пунктов на Алтае подвержены переходу лесных пожаров в 2021 году

БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек готовят в Алтайском крае для защиты почти 250 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону в понедельник.

"В этом году как подверженные угрозе перехода лесных пожаров определены 242 населенных пункта, 58 детских лагерей и 30 садоводств, 875 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных пожаров. Этот перечень населенных пунктов уже утвержден постановлением правительства региона. Для защиты населенных пунктов предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 20 тыс. человек и более 5 тыс. единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии ТАСС уточнили, что в 2021 году пожароопасный сезон планируется объявить с 9 апреля.

"На основании опыта прошлых лет и прогнозов метеорологов в этом году предлагается объявить начало пожароопасного сезона на территории региона с 9 апреля. Именно к этой дате, по предварительному прогнозу, установится погода, способствующая наличию пожарной опасности в лесах, особенно в южной части края на границе с Казахстаном", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, для тушения лесных пожаров на территории региона будут привлечены более 1,3 тыс. человек из числа сотрудников Минприроды и компаний-арендаторов лесов.

В прошлом году пожароопасный сезон в Алтайском крае был объявлен с 10 апреля. За последние 10 лет раньше всего пожароопасный сезон начался в 2014 году - 1 апреля, а самая поздняя дата пришлась на 21 апреля в 2017 году. В 2020 году пожароопасный сезон закончился только 5 ноября. За весь период было зафиксировано более 4 тыс. 300 возгораний, 189 из которых на землях сельхозназначения. Причиной пожаров в половине случаев стал человеческий фактор, в 40% - грозовые разряды.