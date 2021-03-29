В Хакасии возбудили уголовное дело о несвоевременных закупках инсулина

ТАСС, 29 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам халатности при проведении аукционов на закупку инсулина в Хакасии. Об этом в понедельник говорится в сообщении ГСУ СК Ф по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее прокуратура по итогам проверки в деятельности Минздрава региона внесла представление главе Хакасии Валентину Коновалову на устранения нарушений закона. СК начал проверку по фактам несвоевременного проведения аукционов на поставку инсулина для льготных категорий граждан.

"По результатам процессуальной проверки по материалам, поступившим из прокуратуры Республики Хакасия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Минздрава несвоевременно инициировали проведение аукционов для поставок инсулина для льготных категорий граждан в 2021 году. Также, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом. По информации ведомства, граждане не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трех месяцев.

В начале марта представители регионального Минздрава заявляли ТАСС, что ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом стабильная и имеется необходимое количество инсулина для обеспечения льготных категорий граждан. Также в ведомстве сообщали, что в конце 2020 года был специально закуплен дополнительный инсулин, чтобы обеспечить льготников до наступления плановых поставок и проведения торгов в январе 2021 года.