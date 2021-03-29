Барнаульское ракетное соединение переведут на комплексы "Ярс" до конца 2021 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил в понедельник в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

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По словам командующего, "все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение".

Ранее сообщалось, что перевооружение Иркутского и Новосибирского ракетных соединений на ПГРК "Ярс" полностью завершено.

По данным Минобороны, наряду с новейшими автономными пусковыми установками "Ярс" в ракетное соединение поступают такие уникальные образцы специальной техники, как машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", универсальные тепловые машины УТМ-80М.

"В ходе перевооружения соединений также совершенствуется инфраструктура позиционных районов ракетных полков, что позволит обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - уточнили в пресс-службе Минобороны.