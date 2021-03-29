В СК назвали предварительную причину смерти подростка, которого две недели искали в Туве

ТАСС, 29 марта. Причиной смерти подростка, пропавшего 13 марта по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района Тувы, чье тело в пятницу нашли в тайге, по предварительным данным, стала гипотермия (переохлаждение). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Как сообщал ТАСС, 13 марта около восьми часов утра ученик 10 "Б" вышел из дома и пошел в школу. С этого времени о его месте нахождения ничего не было известно. Тело 16-мальчика было обнаружено 26 марта в тайге в семи километрах от села. "Предварительно, причиной смерти указывается гипотермия", - сообщили в СК.

Во второй половине 13 марта в Туве бушевала метель, произошло резкое понижение температуры воздуха. В ночь на 14 марта служба ГО и ЧС республики прогнозировала 15-20 градусов мороза, минусовые температуры по ночам в Туве сохраняются до настоящего времени.

По факту исчезновения подростка СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным полиции, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.