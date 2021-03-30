"Россети Сибирь" подали иск к Республике Алтай о взыскании более 900 млн рублей

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. ПАО "Россети Сибирь" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с Минфина Республики Алтай задолженности за транзит электроэнергии через Алтайский край, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". Долг региона перед энергокомпанией превышает 1 млрд рублей.

"Мы подтверждаем факт подачи иска к Минфину Республики Алтай", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о взыскании части долга, более 900 млн рублей, который накопился в период с 2014 по 2018 годы.

Ранее директор филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев сообщал журналистам, что проблему задолженности не могут решить уже пять лет. За транзит электроэнергии, которая поступает в республику через сети в Алтайском крае, до 2016 года платили потребители Алтайского края. В 2016 году суд вынес решение о том, что из тарифов для жителей Алтайского края необходимо исключить оплату за этот транзит.

"Расходы на транзит электроэнергии - это ежегодно от 160 млн рублей до 200 млн рублей. Эту сумму как раз исключили из наших экономически обоснованных затрат. В Республике Алтай в тариф эти расходы не включили из-за того, что это приведет к росту тарифов. В результате накопилось 1 млрд 100 млн рублей долга Республики Алтай перед нашей компанией", - отмечал Пантелеев. По его словам, эти расходы, наряду со снижением полезного отпуска электроэнергии, ростом цен на металл и комплектующие, приводят к убыткам уже в течение двух лет. Так, 2020 год компания закончила с убытком в 370 млн рублей, в 2021 году убытки прогнозируются на уровне 300 млн рублей, 2022 год также будет убыточным для "Алтайэнерго".

"Алтайэнерго" является крупнейшей электросетевой компанией на территории Алтайского края. Филиал осуществляет передачу электрической энергии на территории всего региона. По протяженности сетей Алтайский филиал входит в десятку крупнейших энергокомпаний среди группы компаний "Россети". В Алтайском крае протяженность сетей всех классов напряжения превышает 55 тыс. км.