Жена мэра Томска Галина Кляйн признала на суде вину в нападении на силовика

ТОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Жена мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по обвинению в превышении полномочий, Галина Кляйн признала на суде свою вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщил ТАСС представитель Кировского районного суда.

"После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает", - сообщил представитель суда.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела. В ее отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), вину она признала.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован, вину не признает. Он был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.