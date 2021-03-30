Власти Хакасии заявили, что поставки инсулина в регион выполнялись в полном объеме

ТАСС, 30 марта. Поставки инсулина для льготных категорий граждан в Хакасии осуществлялись в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона во вторник.

Накануне следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам халатности при проведении аукционов на закупку инсулина в республике. Ранее прокуратура по итогам проверки в деятельности Минздрава региона внесла представление главе Хакасии Валентину Коновалову на устранения нарушений закона. По версии следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Минздрава несвоевременно инициировали проведение аукционов для поставок инсулина для льготных категорий граждан в 2021 году. По информации ведомства, граждане не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трех месяцев.