Власти Хакасии заявили, что поставки инсулина в регион выполнялись в полном объеме

ТАСС, 30 марта. Поставки инсулина для льготных категорий граждан в Хакасии осуществлялись в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона во вторник.
Накануне следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам халатности при проведении аукционов на закупку инсулина в республике. Ранее прокуратура по итогам проверки в деятельности Минздрава региона внесла представление главе Хакасии Валентину Коновалову на устранения нарушений закона. По версии следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Минздрава несвоевременно инициировали проведение аукционов для поставок инсулина для льготных категорий граждан в 2021 году. По информации ведомства, граждане не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трех месяцев.
"В 2020 году Минздравом Хакасии были проведены аукционы и осуществлены поставки инсулинов в полном объеме. Последняя поставка состоялась 10 декабря 2020 года. Что касается закупок на 2021 год, то аукционы были проведены в последней декаде декабря 2020 года с плановой поставкой препаратов в феврале 2021 года. Для обеспечения льготных категорий граждан в январе 2021 года ведомство осуществило прямые закупки", - говорится в сообщении.
По информации регионального правительства, ситуация с льготным обеспечением лекарствами пациентов с сахарным диабетом в республике стабильная. Имеется в наличии необходимое количество инсулинов, сахароснижающих таблетированных препаратов и тест-полосок по федеральной и региональной льготам. Льготникам выдано лекарств на сумму 209,6 млн рублей, на складах госучреждения "Ресфармация" и льготных аптек находится лекарств на сумму 703,3 млн рублей. Аукционы на поставку лекарств по федеральной льготе на 2022 год будут проведены не позднее третьего квартала этого года.