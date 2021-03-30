В Омской области осудили убийцу ветерана Великой Отечественной войны

ОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима жителя Тевризского района, который в мае 2020 года в ходе ссоры при обсуждении событий Великой Отечественной войны убил 95-летнего ветерана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в СК сообщали, что, по данным следствия, что 65-летний мужчина вечером 6 мая 2020 года пришел в гости к 95-летнему знакомому. В ходе обсуждения военных событий, в которых принимал участие ветеран, произошла ссора. Гость нанес участнику войны не менее четырех ударов металлическим чайником и трижды ударил в грудь ножом. От полученных ранений ветеран погиб на месте, а преступник скрылся, избавившись от ножа.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в самом начале расследования обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Но позднее он отказался от своих показаний и на суде не признал свою вину.