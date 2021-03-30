В Иркутске из-за 71 подтопленного дачного участка ввели режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Вышедшая из берегов река Солянка подтопила, по последним данным, 71 дачный участок в двух садоводствах в Иркутске, проживающие на дачах люди от эвакуации отказались. В городе введен режим повышенной готовности, сообщила во вторник пресс-служба иркутской мэрии.

"В связи с таянием снега произошло подтопление части садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка. В СНТ "Светлый" подтоплено 42 участка, в СНТ "Текстильщик" - 29. Воды в жилых помещениях нет, от эвакуации жители отказались", - говорится в сообщении.

Муниципальные службы пропиливают лед на реке, проводят отсыпку участков.

Из-за начавшихся подтоплений в Иркутске введен режим повышенной готовности. Мэр Руслан Болотов поставил задачу вести круглосуточный мониторинг уровня воды во всех реках, протекающих по территории муниципалитета, расчищать русла и водостоки, при необходимости откачивать воду.

В Иркутской области началось весеннее половодье. По прогнозу МЧС, в регионе будут происходить точечные подтопления, в зоне риска 87 населенных пунктов.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.