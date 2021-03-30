Власти Приангарья объяснили отставание от графика реконструкции аэропорта Братска

"Завершить реконструкцию необходимо в конце 2021 года, однако сейчас работы идут с отставанием. Одной из причин является нехватка рабочей силы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции строительным организациям сложно привлекать рабочих из-за рубежа", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Модернизация международного аэропорта Братска в Иркутской области идет с отставанием от графика из-за дефицита иностранной рабочей силы, сложившегося из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства по итогам посещения аэропорта главой Росавиации Александром Нерадько.

Модернизация второго по величине аэропорта в Иркутской области началась в 2020 году. Она финансируется из федерального бюджета, сумма контракта составляет 1,19 млрд рублей. В модернизацию входит реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, создание новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов.

"Объект несложный. Финансирование проекта обеспечено полностью. Возможно, нехватка опыта подрядной организации привела к отставаниям строительно-монтажных работ на объекте. Мы договорились, что дополнительно объединим усилия правительства Иркутской области, Росавиации, города Братска, заказчика-застройщика, подрядной организации, а также субподрядных организаций для того, чтобы реализовать этот проект", - приводятся в сообщении слова Нерадько.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, глава Росавиации был приглашен в Иркутскую область для того, чтобы совместно найти выход из ситуации и не допустить срыва сроков модернизации. Губернатор поручил привлечь к работам 100 сотрудников Дорожной службы Иркутской области, составить график ускорения работ, установить на объекте видеокамеры, чтобы контролировать ситуацию в режиме онлайн.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Из него выполняются рейсы в города Сибири, на Урал и в Москву. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. ПАО "Аэропорт Братск", управляющее аэропортом, принадлежит авиакомпании "ВИМ-Авиа" (Татарстан), которая обанкротилась и находится в конкурсном производстве. На 9 апреля 2021 года назначен аукцион по продаже более 55 тыс. акций ПАО с начальной ценой лота 495 млн 170 тыс. рублей.