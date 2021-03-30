Начальника отдела полиции в Красноярском крае задержали по подозрению во взяточничестве

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Начальник межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (МРО УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Красноярскому краю задержан по подозрению во взяточничестве в виде земельных участков. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Полицейский задержан по подозрению в получении взятки в виде земельных участков <...>. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в СК, добавив, что на момент совершения преступления полицейский занимал должность оперуполномоченного УЭБ и ПК.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия"). Еще против двух 35-летних жителей Ачинска, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступления, возбуждены дела по ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Пособничество при получении взятки") и п. "б" ч. ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере").

По предварительной версии, в 2013 году жителю Ачинска стало известно о том, что один из предпринимателей якобы незаконно перевел земельные участки из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилого строительства, и начал продавать их гражданам. Он сообщил об этом своему знакомому, а тот полицейскому, который инициировал проверку по данному факту. Владелец земли предложил оперуполномоченному прекратить дальнейшие разбирательства за взятку в виде четырех земельных участков, которые с согласия полицейского были оформлены на его тестя.

Двое фигурантов задержаны, устанавливается место нахождения взяткодателя, в служебном кабинете и по месту их жительства проведены обыски, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

В пресс-службе краевого главка полиции сообщили ТАСС, что назначена служебная проверка. "В настоящее время сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в полиции.

В новость были внесены изменения (13:25 мск) - добавлен комментарий МВД.