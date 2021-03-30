Верховный суд Хакасии признал бюджет республики не соответствующим закону

ТАСС, 30 марта. Верховный суд Хакасии удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал бюджет Хакасии на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, принятый Верховным советом (парламентом) республики в декабре прошлого года, противоречащим федеральному законодательству. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Бюджет Хакасии на 2021 год был принят с доходами в размере 36,787 млрд рублей, расходами - 41,367 млрд рублей, дефицит, таким образом, составил 4,58 млрд рублей. Ранее сообщалось, что прокуратура региона подала протест, так как дефицит бюджета превышал 15% налоговых и неналоговых доходов республики, установленным в Бюджетном кодексе РФ.

"Прокуратурой республики в суд предъявлено административное исковое заявление о признании регионального закона не соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим со дня вступления решения суда в законную силу <…> Решением Верховного суда Республики Хакасия административный иск прокуратуры удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

В аппарате Верховного совета республики заявили ТАСС, что решение суда пока не поступило к ним. По словам председателя комитета парламента по бюджету Олега Иванова, решение суда будет обжаловано. "Если судебное решение устоит и его не удастся отменить, то депутаты будут вынуждены принимать новый бюджет", - сообщила на брифинге член комитета Галина Кожевникова.

"Как только увидим решение суда, будем принимать решение: либо обжаловать решение суда, либо принимать изменения бюджета", - сообщил в свою очередь в пресс-службе республиканского правительства.