Одно из зданий правительства Красноярского края эвакуировали после сообщения о минировании

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Около 400 человек эвакуировали из одного из зданий правительства Красноярского края после анонимного сообщения о минировании, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Анонимное сообщение поступило, 400 человек эвакуировали", - сообщил он, уточнив, что поступила информация о минировании.

В пресс-службе правительства сказали агентству, что сообщение пришло на электронную почту одного из учреждений. Была проведена эвакуация персонала одного из зданий административного комплекса.

Источник во властных структурах региона сообщил ТАСС, что работников аппарата администрации губернатора и заксобрания попросили покинуть здание. По его словам, на месте работают правоохранительные органы.

В пресс-службе краевого главка МВД позднее сообщили ТАСС, что опасных предметов в здании не обнаружено.

"В дежурную часть городской полиции поступило сообщение о возможном минировании административного здания на проспекте Мира. На место незамедлительно были направлены наряды полиции и кинолог со служебно-разыскной собакой. Из здания было эвакуировано около 400 человек. В ходе обследования опасных предметов не обнаружено", - сообщили в главке полиции.

В новость были внесены изменения (15:13 мск) - добавлен комментарий полиции о результатах проверки здания.