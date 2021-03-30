В Иркутской области намерены восстановить заброшенный аэропорт в Усть-Илимске

ИРКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области и Росавиация намерены восстановить заброшенный региональный аэропорт в крупном лесопромышленном городе Усть-Илимске, где воздушные суда в настоящее время принимает посадочная площадка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам поездки в Усть-Илимск главы Росавиации Александра Нерадько.

Аэропорт в Усть-Илимске был построен в 1970 годах, в 1990-х его забросили, постройки и оборудование продали. В 2013 году аэропорт перевели в статус посадочной площадки, из 3 км взлетно-посадочной полосы в работе остался 1 км. Авиасообщение у города налажено только с Иркутском.

"Усть-Илимск получит современное аэронавигационное оборудование для обслуживания полетов. Это позволит увеличить количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и поток пассажиров. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько во время визита в Усть-Илимск. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство региона намерено возобновить полноценную работу авиапредприятия", - говорится в сообщении.

Нерадько заявил, что даст поручение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" оборудовать взлетно-посадочную полосу радиотехническими средствами связи и навигации. "Поставим все, что надо: ближний и дальний привод, локатор, точную систему захода на посадку. Спасибо правительству Иркутской области и группе компаний "Илим" за то, что сохранили взлетно-посадочную полосу, она не должна пропадать. Сюда должны летать самолеты большей вместимости, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в самое короткое время", - приводятся в сообщении слова Нерадько.

Сейчас на посадочной площадке Усть-Илимска обслуживают небольшие самолеты Cessna-208В, Л-410, АН-28. Власти города и администрация площадки намерены в 2021 году инициировать дополнительное обследование несущей способности покрытий взлетно-посадочной полосы. По итогам будет принято решение по типам воздушных судов, которые можно принимать. Региональное правительство окажет городу помощь в переводе посадочной площадки в статус аэропорта. Со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева пресс-служба сообщила, что восстановить работу предприятия в качестве аэропорта планируется к концу 2021 года.

Усть-Илимск с населением 82,5 тыс. человек находится на северо-западе Иркутской области почти в 900 км от Иркутска. В городе расположены такие крупные предприятия как Усть-Илимская ГЭС и лесопромышленное производство группы "Илим".