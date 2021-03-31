В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют мэрию

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются из-за сообщений о минировании здания, также поступило сообщение о минировании станции метро.

"В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведётся эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении в официальном аккаунте учреждения в Telegram.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании станции метро "Октябрьская". "Сообщение о минировании [поступило], на месте дежурят представители ведомств, пока не обследуют станцию", - сообщил он.