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В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют мэрию

Кроме того, поступило сообщение о минировании станции метро "Октябрьская"

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются из-за сообщений о минировании здания, также поступило сообщение о минировании станции метро.

"В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведётся эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении в официальном аккаунте учреждения в Telegram.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании станции метро "Октябрьская". "Сообщение о минировании [поступило], на месте дежурят представители ведомств, пока не обследуют станцию", - сообщил он.

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