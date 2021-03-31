Информация о минировании станций метро в Новосибирске не подтвердилась

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Сообщение о минировании трех станций новосибирского метро, поступившее в экстренные службы в среду, не подтвердилось. Взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

"Поступила информация о минировании трех станций метрополитена: "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". В 12:15 станции были кратковременно закрыты, была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась. В настоящее время все станции метрополитена функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, станции были закрыты в течение 15 минут.

В экстренные службы города также поступило сообщение о минировании здания мэрии. Правоохранительные органы проводят проверку.