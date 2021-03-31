Власти Приангарья решили выкупить аэропорт Усть-Кута у Utair

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Иркутской области предложило авиакомпании Utair выкупить принадлежащий ей аэропорт Усть-Кута. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

В аэропорту Усть-Кута на 2025-2030 годы запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, локальных очистных сооружений. Эта часть инфраструктуры является федеральной собственностью, из бюджета РФ планируется выделить 2,7 млрд рублей. Авиакомпании Utair как собственнику аэровокзального комплекса власти области ранее предлагали обеспечить строительство нового терминала.

"Есть компания Utair. Вчера еще раз основательно вместе с Александром Васильевичем (Нерадько - главой Росавиации - прим. ТАСС) подошли к тому, чтобы компания отнеслась ответственно к этому вопросу. Она не может развиваться, аэровокзальный комплекс в Усть-Куте оставляет желать лучшего. Поэтому мы готовы оценить это имущество, приобрести его, а дальше будем искать инвестора, который построит новый аэровокзальный комплекс", - сказал Кобзев.

Он отметил, что нельзя допустить потери аэропорта, так как в Усть-Кутском районе "Иркутская нефтяная компания" создает крупный газохимический комплекс и необходимо развивать авиасообщение.

Комментарием Utair ТАСС пока не располагает, в авиакомпанию направлен запрос.

Об аэропорте

Аэропорт Усть-Кута - один из самых крупных аэропортов регионального значения в Восточной Сибири, но в настоящее время авиасообщение налажено только с Иркутском. Аэропорт является базовым для отправки вахтовиков на нефтегазовые месторождения.

Город Усть-Кут с населением около 41 тыс. человек находится в 960 км севернее Иркутска.