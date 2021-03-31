Экс-чиновника в Красноярске подозревают в получении взятки в виде Lexus

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Бывшего заместителя директора муниципального автономного учреждения "Центр реализации социальных проектов" Красноярска подозревают в получении взятки автомобилем марки Lexus. Следственный комитет возбудил уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора муниципального автономного учреждения города Красноярска "Центр реализации социальных проектов", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. По факту дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании "Курьер авто М".

По версии следствия, замдиректора центра в период с 2019 по 2020 год без торгов заключил 40 договоров на сумму 60 млн рублей с фирмой "Курьер авто М" и аффилированными структурами на уборку культурных объектов обслуживания, клумб и цветников, вывоз крупногабаритных отходов и содержанию парковок, находящихся в ведении центра. Руководитель компании приобрел для заместителя директора автомобиль марки Lexus LX 570 стоимостью около 7 млн рублей и передал чиновнику топливную карту на заправку бензином Аи-98 и Аи-100 с ежедневным лимитом в 250 литров.

Подозреваемые задержаны. По месту их жительства проведены обыски.