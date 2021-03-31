Операторы по обращению с ТКО в Сибири получили в 2020 году более 1 млрд рублей поддержки

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с ТКО в регионах Сибири получили в 2020 году на фоне пандемии более 1 млрд рублей федеральной поддержки, что позволило не допустить их массового банкротства, сообщил на окружном совещании о реализации в регионах СФО государственной политики в сфере обращения с ТКО полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"В непростом 2020 году большинству региональных операторов потребовалась помощь. Правительство на эти цели направило в регионы Сибири более 1 млрд рублей, тем самым не было допущено массового банкротства региональных операторов", - сказал Меняйло.

По его словам, регионы Сибири проделали большую работу в данной сфере в последние два года. Охват населения услугой по вывозу мусора вырос с 75 до 90%. Однако в округе снизилась собираемость по тарифам, имеется высокая дебиторская задолженность, наблюдаются перебои с вывозом мусора в праздники.

В свою очередь гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев отметил, что субсидию получили все регионы Сибири кроме Тувы.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. "Российский экологический оператор" - публично-правовая компания. Создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ее миссия - обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в стране, развивать и совершенствовать эту сферу.