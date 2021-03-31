В колонии Ангарска шестеро осужденных нанесли себе травмы

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Шестеро осужденных в исправительной колонии № 14 (ИК-14) в Иркутской области нанесли себе травмы металлической проволокой после конфликта с сотрудниками учреждения, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСИН.

"30 марта 2021 года в ИК-14 (находится в Ангарске - прим. ТАСС) после прогулки двое осужденных, являющихся злостными нарушителями режима и содержащихся в помещении камерного типа, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и выходить из прогулочного двора, к ним применили загиб руки за спину с видеофиксацией действий сотрудников. После обязательного медицинского осмотра у осужденных обнаружили царапины, которые они нанесли куском металлической проволоки. Шантажные действия поддержали еще четверо осужденных, у них также обнаружены царапины", - говорится в сообщении.

Заключенным оказана медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщал ТАСС, ФСИН России в январе начала масштабную проверку в Иркутской области на предмет соблюдения прав человека в исправительных учреждениях. Причиной послужил бунт в ИК-15, произошедший в апреле 2020 года, и массовые жалобы от родственников осужденных. По результатам проверки возбуждено девять уголовных дел в отношении сотрудников ГУ ФСИН, обвиняемых и осужденных. Уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев. Установлены более 40 человек, применявших насилие в колониях и СИЗО региона, 75 человек признаны потерпевшими.