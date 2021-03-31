В Туве пятилетняя девочка умерла после инъекции обезболивающего у стоматолога

ТАСС, 31 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в медицинском учреждении города Ак-Довурак в Туве пятилетней девочки после инъекции обезболивающего у стоматолога. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по республике.

"Жительница города Ак-Довурак обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль своей пятилетней дочери. По указанию врача-стоматолога ими были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, после чего она потеряла сознание. Экипажем скорой медицинской помощи девочка была госпитализирована в реанимационное отделение <...>, где находилась в коме. Сегодня она скончалась", - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.