Сообщение о минировании здания мэрии в Омске оказалось ложным

ТАСС, 31 марта. Сообщения о минировании зданий мэрии Омска, а также регионального отделения партии "Единая Россия" и школы, поступившие в экстренные службы города днем в среду, не подтвердились, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Нигде [опасных предметов] не обнаружено, сообщения не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе угрозы о минировании получили более 20 школ Омска. Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в последний раз осенью прошлого года. В октябре из-за "минирования" были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.