Задолженность перед работниками "Сибмоста" выплатили в полном объеме

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Задолженность в размере более чем 113 млн рублей перед работниками одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", обратившихся ранее к президенту РФ, выплачена в полном объеме, сообщается на сайте СК РФ.

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей. В феврале 2021 года уволенные сотрудники предприятия записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о 90 млн рублей задолженности "Сибмоста" по заработной плате. По словам рабочих, в декабре суд постановил выплатить задолженность, однако деньги так и не поступили.

"В ходе проведения проверки установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более чем 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 млн рублей. В результате грамотно налаженного взаимодействия следователей Следственного комитета и надзорных ведомств с руководством АО "Сибмост" задолженность перед работниками организации погашена в полном объеме в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

В феврале первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов сообщал журналистам, что долг планируется выплатить за счет взыскания с администрации города Томска.

Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства. Тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Весной 2019 года в компании была введена процедура наблюдения, а в феврале следующего года на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако арбитражный суд отказал в утверждении мирового соглашения между "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающего прощение 75% долгов.

В 2020 году компания занималась строительством Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, однако в конце августа контракт с "Сибмостом" был расторгнут из-за отставания от графика работ.