Зимний турпоток на Байкал в Приангарье вернулся на существовавший до пандемии уровень

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Озеро Байкал со стороны Иркутской области в зимнем сезоне 2020-2021 годов посетили порядка 250 тыс. человек, турпоток вернулся на допандемийный уровень после падения на 50% в 2020 году. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"По моему мнению, спрос даже превзошел возможности, которые у нас сейчас есть. <…> По предварительным оценкам, больше чем 220-250 тыс. человек регион за это время посетили. Загрузка [гостиниц и турбаз] была достаточно высокая. Ранее [в зимние сезоны] было порядка 200-220 тыс. туристов. То, что в этом году сезон прошел не хуже, чем в прошлые годы, это очевидно", - сказала Сливина.

По мнению члена правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова, минувший зимний сезон на Байкале, завершившийся в конце марта, может стать рекордным по числу российских туристов. Именно они сформировали турпоток, тогда как до пандемии приезжало много иностранцев, в первую очередь, граждан Китая. Копылов также отметил, что минувшей зимой туристы активно ехали на берега озера в ноябре, декабре и январе - в месяцы, которые ранее всегда были низким сезоном. Популярности Байкалу добавили ограниченные возможности россиян по выезду за границу и программа кешбэка за покупку туров по России.

Как рассказал журналистам Копылов, сейчас туристы активно бронируют летние туры на Байкал, однако у него его есть опасения, что возобновление полетов в Турцию может перераспределить турпоток не в пользу Байкала.

Чартерные рейсы из городов России в Иркутскую область для туристов, желающих побывать на Байкале, которые планировалось запустить летом 2021 года, пока под вопросом, сообщила Сливина. По ее словам, туроператоры ждут постановления правительства РФ о компенсации затрат на организацию чартерных перевозок. "Все упирается в то, что пока организация чартерных перевозок по стране для самого туроператора, для больших компаний, к сожалению, не приносит той прибыли, которую они хотели бы получить. Поэтому все крупные компании сильно ждут принятия этого постановления, который поможет снизить издержки на организацию чартерных перевозок", - сказала Сливина.

Под чартерную программу в Иркутской области уже разработали два базовых турмаршрута. Начальной точкой является Иркутск, так как здесь находится главный аэропорт региона. После посещения туристических мест в городе путешественники, в зависимости от выбранного туршмаршрута, будут отправляться либо на берег пролива Малое Море с посещением острова Ольхон, либо на южное побережье с заездом в поселок Аршан в Республике Бурятия. Кроме того, разработано более 20 опциональных экскурсионных программ, которые туристы могут приобрести дополнительно при покупке базового маршрута.

Сезон на льду

В 2020 году туристический поток на Байкал в Иркутской области упал почти на 50% из-за пандемии. С конца марта до конца июня была запрещена работа гостиниц и турбаз. До пандемии турпоток рос ежегодно на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн человек.

Пик зимнего сезона на Байкале приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и по нему можно передвигаться и кататься на коньках. Чистый и прозрачный байкальский лед привлекает туристов со всего мира. На зимнем Байкале путешественникам предлагают экскурсии, показывают гроты, острова, катают по льду. Центральным событием является фестиваль зимних игр "Зимниада", в программу которого входят, в частности, экстремальные заезды по льду на коньках и велосипедах.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.