СК возбудил дело о халатности против сотрудника полиции под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудника полиции города Бердска, который, по версии следствия, оперативно не отреагировал на вызов о помощи, из-за чего в одном из домов своим мужем была убита 29-летняя женщина. Об этом в среду сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского взвода ОР ППСП отдела МВД России по городу Бердску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 марта 2021 года подозреваемый дежурил в отделе МВД России по городу Бердску. 29 марта около 5:30 по местному времени (01:30 мск) поступило сообщение от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает ей убийством. Дежурный направил по адресу сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия и доставили супруга в отдел. С мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили.

В 08:07 местного времени (04:07 мск) в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры последней слышны крики о помощи. Однако подозреваемый не направил правоохранителей на место происшествия. В результате его халатных действий 29-летняя женщина была убита в собственной квартире. На месте преступления был задержан супруг. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.