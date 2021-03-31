Под Норильском пройдет повторное обследование поврежденной от разлива ГСМ территории

НОРИЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Повторное обследование территории, поврежденной во время прошлогоднего разлива ГСМ, пройдет под Норильском для уточнения карты поврежденных участков и дальнейшей восстановительной работы. Об этом в среду сообщил заместитель гендиректора по капитальному строительству Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") Игорь Коробкин на совещании в мэрии Норильска.

"Планируется повторное обследование территории, которая была нарушена в результате разлива нефтепродуктов. На основании данных работ "Экотерра" выполнит уточненную карту поврежденных участков, на основании которой уже дальше будет организована работа. Данная работа будет делиться на две части. Первая часть - это восстановительные работы береговых зон водотоков: ручей Безымянный, Далдыкан и река Амбарная. В период снегования, схода льда и снега на водных объектах планируется выполнить установку сорбирующих бонов, заградительных бонов", - сказал Коробкин.

По его словам, основными задействованными на этом этапе организациями станут "Спас-природа" и Морспас, работавшие на ликвидации последствий разлива в 2020 году. Следующим этапом станет восстановление нарушенных земель в результате продвижения специальной техники, которая была задействована в результате ликвидации загрязнения.

Стоимость утилизации грунта

Стоимость утилизации нефтезагрязненного грунта, собранного в прошлом году в районе ТЭЦ-3 в Норильске после разлива ГСМ, составит 1 млрд рублей, сообщил также Коробкин.

"Стоимость данных работ составляет порядка 1 млрд рублей. Сроки осуществления работ: первый этап - октябрь 2021 года, второй этап - октябрь 2022 года. В настоящее время в районе Надеждинского металлургического завода организована площадка, расчищена. Компанией доставлен соответствующий материал - бентонитовые маты - который препятствует распространению или прониканию любых жидкостей в почву", - сказал Коробкин.

По его словам, площадка для работы по очистке грунта будет окончательно готова в мае, после чего необходимо разрешение Роспотребнадзора на складирование там загрязненного грунта, который сейчас хранится в специальных ангарах. В работе будет применяться метод микробиологической ремидиации - новая технология обезвреживания нефтезагрязненных грунтов.

В конце мая 2020 г. один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.