Власти Кузбасса ожидают роста объема инвестиций в основной капитал на 3% в 2021 году

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса ожидают, что объем инвестиций в основной капитал региона в 2021 году увеличится не менее чем на 3%. По итогам 2020 года инвестиции снизились на 11,5% на фоне пандемии, сообщил в ответ на запрос ТАСС зампред облправительства по экономическому развитию Сергей Ващенко.

"В Кузбассе в 2020 году объем инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке Кемеровостата, составил 276 683,8 млн рублей в сопоставимых ценах. По сравнению с 2019 годом объем инвестиций в основной капитал снизился на 11,5%. Динамика инвестиций в основной капитал свидетельствует о некотором снижении деловой активности в регионе, обусловленной пандемией и введением ограничительных мер. На 2021 год значение показателя установлено на уровне 3% к предыдущему году в сопоставимых ценах", - говорится в ответе.

В регионе активно развивалась несырьевая промышленность. Производство лекарств и медматериалов выросло за год на 11,8%, на 50% увеличился выпуск текстильных изделий, на 25% - одежды. Выпуск транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог увеличен в 1,7 раз.

В 2020 году самые масштабные инвестиции были сосредоточены в нефтепереработке, логистике и транспорте, машиностроении и вагоностроении. Яйский НПЗ (принадлежит АО "Нефтехимсервис") ввел в эксплуатацию вторую очередь производства с инвестициями более 50 млрд рублей, что позволило начать в регионе производство бензина стандарта Евро-5.

На 2021 год запланированы запуск нового завода по производству промышленных газов французской компании Air Liquide с инвестициями более 12 млрд рублей в Новокузнецке, а также открытие пассажирского терминала аэропорта в Кемерове, в строительство которого компания "Новапорт" инвестирует свыше 6 млрд рублей.