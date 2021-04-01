Международные авиарейсы из Кузбасса возобновятся 27 апреля

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Аэропорт им. Леонова в Кемерове с 27 апреля начнет принимать и отправлять первые после пандемии международные авиарейсы. Стартовым направлением стала Турция, полеты будут выполнять четыре перевозчика, сообщается в четверг на сайте правительства Кузбасса.

"С 27 апреля из Кузбасса открываются международные авиарейсы в Анталью. Анталья - первое международное направление маршрутной сети аэропорта Кемерова, открытие которого планируется в этом сезоне. В летнем расписании рейсы в Турцию планируют выполнять: AZUR air на Boeing 757-200 - по вторникам и субботам, Royal Flight на Boeing 757-200 - по средам и субботам, Nordwind Airlines на Boeing 737-800 - раз в пять дней, авиакомпания "Россия" на Boeing 737-800 - по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

Билетов в продаже нет. Как пояснили ТАСС представители туркомпаний, билеты продаются в составе туров.

Для въезда в Турцию необходимо за 72 часа получить результаты теста ПЦР на коронавирус и заполнить транспортную форму на портале Минздрава Турции. Анкету нужно предъявить при вылете. "Пассажиры, не заполнившие упомянутую форму, могут быть не допущены на борт и самолета, и на территорию Турецкой Республики", - сообщается на странице кемеровского аэропорта в Instagram.

О планах по запуску перелетов в другие страны не сообщается. До пандемии международное авиасообщение из Кемерова было представлено также чартерами в Тайланд, Китай, Вьетнам и Индию.