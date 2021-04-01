Свалку останков домашних животных обнаружили на берегу Енисея под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Несанкционированную свалку останков домашних животных обнаружили на берегу Енисея в пригородном Березовском районе под Красноярском. Об этом сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

Ранее депутат Горсовета Красноярска Сергей Шахматов на своей странице в Facebook написал, что в районе моста 777, находящегося на окраине Красноярска, нашли несанкционированное захоронение домашних животных и скота. Также депутат утверждал, что трупы животных плавают в заводи Енисея.

"Установлено, что на территории Березовского района в районе береговой полосы реки Енисей имеется несанкционированная свалка биологических отходов. Наличие трупов животных в акватории реки Енисей не обнаружено, местные жители отрицают их нахождение в водном объекте", - сообщили в ведомстве.

Сейчас ветеринарная служба проводит сбор останков животных и отбор проб для определения в них инфекции. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния размещенных отходов животных на почвенный слой.