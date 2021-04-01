Сообщение о минировании здания администрации Омска не подтвердилось

ОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Информация о "минировании" мэрии Омска и администраций четырех муниципальных районов Омской области, поступившая в четверг утром, оказалась ложной. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проверки завершены, ничего не найдено", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром мэрия Омска и администрации Калачинского, Знаменского, Тюкалинского и Тарского районов получили сообщения о "минировании". Накануне подобные угрозы поступили в администрацию Омска, региональное отделение "Единой России" и одну из городских школ, а на прошлой неделе - в более чем 20 школ Омска. Все сообщения оказались ложными.