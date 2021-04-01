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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Экс-чиновник мэрии Кемерова рассказал, как выдавали разрешение на ввод "Зимней вишни"

Городская администрация приняла такое решение на основании положительного заключения Госстройнадзора, сообщил бывший заместитель мэра Андрей Калинин
ТРЦ "Зимняя вишня" после пожара, 26 марта 2018 года Максим Григорьев/ТАСС
Описание
ТРЦ "Зимняя вишня" после пожара, 26 марта 2018 года
© Максим Григорьев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, было выдано в 2014 году городской администрацией на основании положительного заключения Госстройнадзора. Об этом сообщил в ходе судебного заседания по делу экс-гендиректора "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского бывший заместитель мэра Кемерова Андрей Калинин.

"Я подписал разрешение на ввод в эксплуатацию, это был март 2014 года. <…> Положительное заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и техническим регламентам [получено] от инспекции Госстройнадзора. Для меня это был приоритетный документ. Без этого документа мы бы не подписали разрешение на ввод", - сказал Калинин.

По его словам, заключение Госстройнадзора было подписано заместителем главы инспекции строительного надзора Светланой Шенгерей и утверждено экс-главой ведомства в Кузбассе Танзилей Комковой. Сейчас они проходят в качестве обвиняемых по одному из уголовных дел, связанных с пожаром. Специалисты городского комитета по строительству просматривали документы на ввод в эксплуатацию, а сам Калинин подписывал разрешение на ввод, при этом, взяток ему никто не предлагал, сообщил в суде бывший чиновник. Он также заявил, что администрация муниципалитета не имела полномочий выезжать с проверками на строящиеся объекты площадью более 1,5 тыс. кв. метров, поэтому ориентировалась на заключения Госстройнадзора.

Андрей Калинин с 2013 года работал в должности заместителя главы Кемерова, начальника управления городского развития мэрии города. Он был отправлен в отставку в марте 2016 года, когда администрацию Кемерова возглавил нынешний мэр Илья Середюк.

Дело Вишневского

Уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского было передано в суд в конце сентября прошлого года. Его обвиняют в даче 7 млн рублей взятки на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это, по версии следствия, позволило ему осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

После пожара в "Зимней вишне" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове, свою вину он не признает.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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