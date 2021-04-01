Экс-чиновник мэрии Кемерова рассказал, как выдавали разрешение на ввод "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, было выдано в 2014 году городской администрацией на основании положительного заключения Госстройнадзора. Об этом сообщил в ходе судебного заседания по делу экс-гендиректора "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского бывший заместитель мэра Кемерова Андрей Калинин.

"Я подписал разрешение на ввод в эксплуатацию, это был март 2014 года. <…> Положительное заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и техническим регламентам [получено] от инспекции Госстройнадзора. Для меня это был приоритетный документ. Без этого документа мы бы не подписали разрешение на ввод", - сказал Калинин.

По его словам, заключение Госстройнадзора было подписано заместителем главы инспекции строительного надзора Светланой Шенгерей и утверждено экс-главой ведомства в Кузбассе Танзилей Комковой. Сейчас они проходят в качестве обвиняемых по одному из уголовных дел, связанных с пожаром. Специалисты городского комитета по строительству просматривали документы на ввод в эксплуатацию, а сам Калинин подписывал разрешение на ввод, при этом, взяток ему никто не предлагал, сообщил в суде бывший чиновник. Он также заявил, что администрация муниципалитета не имела полномочий выезжать с проверками на строящиеся объекты площадью более 1,5 тыс. кв. метров, поэтому ориентировалась на заключения Госстройнадзора.

Андрей Калинин с 2013 года работал в должности заместителя главы Кемерова, начальника управления городского развития мэрии города. Он был отправлен в отставку в марте 2016 года, когда администрацию Кемерова возглавил нынешний мэр Илья Середюк.

Дело Вишневского

Уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского было передано в суд в конце сентября прошлого года. Его обвиняют в даче 7 млн рублей взятки на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это, по версии следствия, позволило ему осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

После пожара в "Зимней вишне" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове, свою вину он не признает.