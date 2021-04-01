Титов предложил разработать программу создания малых промпарков в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запустить программу "Минипром" по созданию малых промышленных парков в Иркутской области. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в четверг на встрече с представителями бизнеса в Иркутской области.

"Мы предлагаем создать вариант программы "Минипром" (с учетом особенностей Иркутской области), где создаются малые промышленное парки (располагаются при городах - прим. ТАСС). Программа направлена на развитие собственных региональных потребностей края по сырью, производству и дальнейшей реализации за счет малого бизнеса", - сказал Титов.

Региональная программа может стать частью работы по усилению сектора экономики "простых вещей". Этот сектор включает малые и средние производства товаров народного потребления: одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря, техники и так далее.

Наиболее оптимальной формой для развития производства в России таких товаров народного потребления являются региональные кластеры с учетом доступности необходимой сырьевой базы и транспортной инфраструктуры.