В Приангарье возбудили дело о халатности при строительстве стационара по нацпроектам

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности при строительстве стационара и незаконной выплате подрядчику из бюджета более 10 млн рублей за невыполненные работы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, в 2019 году <…> между областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Иркутской области" и обществом с ограниченной ответственностью "Армстрой" заключен контракт на выполнение работ по строительству лечебного корпуса (стационара). Согласно имеющимся сведениям об исполнении контракта, подрядчиком выполнены работы на сумму более 31 млн рублей, которые приняты и оплачены заказчиком. Однако по результатам проверки установлено, что работы подрядной организацией не выполнены в полном объеме на сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, строительство стационара ведется в Качугском районе в рамках национальных проектов.