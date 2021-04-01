В Туве проверят качество медпомощи девочке, которая умерла после посещения стоматолога

ТАСС, 1 апреля. Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пятилетней девочке, которая умерла после визита к стоматологу в Туве. Об этом в четверг сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Республике Тыва проверит качество оказанной медицинской помощи пятилетней девочке, которая умерла после визита в стоматологическую поликлинику города Ак-Довурак", - говорится в сообщении.

Как сообщало следственное управление СК по республике, в среду в реанимации в Ак-Довураке умерла пятилетняя девочка. За день до этого она вместе с мамой обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль. По указанию врача-стоматолога они приобрели две ампулы обезболивающего. Во время укола у девочки начались судороги, после чего она потеряла сознание. Ее госпитализировали в реанимацию, где девочка находилась в коме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.