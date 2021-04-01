Суд признал законным бездействие компании "Фонд" по достройке микрорайона в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Новосибирска отказался признать незаконным бездействие "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" (публично-правовая компания "Фонд"), который не принимает решение о финансировании строительства проблемного микрорайона Новомарусино в Новосибирске по иску одного из дольщиков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона Новомарусино, где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом 2020 года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

"В удовлетворении административного иска о признании незаконным бездействия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в части непринятия решения по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности застройщика ЖК "Новомарусино", возложении обязанности провести наблюдательный совет по ЖК "Новомарусино", провести необходимую подготовительную работу в части экспертизы строительного объекта ЖК "Новомарусино" отказано", - говорится в сообщении.

По информации суда, дольщик обратился с иском к правительству Новосибирской области и ППК "Фонд". В обосновании требований он указал, что объект был признан проблемным в октябре 2020 года. ППК "Фонд" должна на условиях софинансирования выделить средства для продолжения строительства или выплатить компенсацию дольщикам. Однако правительство не направляет соответствующее ходатайство, что истец считает незаконным.

Ранее сообщалось, что микрорайон Новомарусино начнут достраивать в 2021 году. В пресс-службе правительства уточняли, что фонд в настоящее время не может принять решение по объекту, так как ранее застройщик "Доступное жилье Новосибирск" оформил кредит в Промсвязьбанке под залог земельного участка. Обременение не позволяет конкурсному управляющему начать межевание участка.