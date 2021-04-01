Главу отдела полиции в Красноярском крае отправили под домашний арест по делу о взятке

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест до 29 мая начальника межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (МРО УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Домашний арест до 29 мая включительно", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что полицейский был задержан по подозрению в получении взятки в виде земельных участков. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия"). Еще в отношении двух 35-летних жителей Ачинска, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступления, возбуждены дела по ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Пособничество при получении взятки") и п. "б" ч. ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере").

По предварительной версии, в 2013 году жителю Ачинска стало известно о том, что один из предпринимателей якобы незаконно перевел земельные участки из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилого строительства, и начал продавать их гражданам. Он сообщил об этом своему знакомому, а тот - полицейскому, который инициировал проверку по данному факту. Владелец земли предложил оперуполномоченному прекратить дальнейшие разбирательства за взятку в виде четырех земельных участков, которые с согласия полицейского были оформлены на его тестя. В настоящий момент полицейский отстранен от работы.