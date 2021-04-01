В Новосибирске заключили соглашение о защите капиталовложений на реконструкцию аэропорта

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Новосибирской области и новосибирский аэропорт "Толмачево" заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений на реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта "Толмачево". Стоимость проекта более 60 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба минэкономразвития региона.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) это новый механизм поддержки инвестиционной деятельности, который предусматривает возможность возмещения затрат на инфраструктуру. На инвесторов, заключивших СЗПК, не будут распространяться меры, ухудшающие условия их деятельности на срок до 20 лет - в зависимости от отрасли и объема инвестиций.

"Первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключено между Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Новосибирской области и АО "Аэропорт Толмачево" на реконструкцию аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирска "Толмачево". Общая стоимость проекта - более 60 млрд рублей, в том числе объем собственных средств инвестора - 6,14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что СЗПК позволит планировать инвестиции на срок до 20 лет. Инвестору предоставляются гарантии по стабилизации ставок по налогу на имущество, налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, по сохранению действующих на момент заключения соглашения требований по землепользованию и застройке. На три года будет отсрочено вступление в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров.

Подготовка к реконструкции и строительству аэровокзала началась летом 2019 года в связи с растущим пассажиропотоком аэропорта. Терминал - первую очередь строительства площадью 56 тыс. кв. м - обещают ввести в эксплуатацию к маю 2022 года. Общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. м, пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год. Совокупная стоимость первой и второй очередей проекта - 20 млрд рублей.