Под Красноярском усилили контроль за водой после обнаружения у реки останков животных

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предписал усилить контроль за безопасностью подаваемой воды населению Сосновоборска возле Красноярска, между которыми на берегу Енисея обнаружили свалку останков домашних животных. Об этом в четверг сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram.

Ранее депутат Горсовета Красноярска Сергей Шахматов на своей странице в Facebook написал, что в районе моста 777, находящегося на окраине Красноярска, нашли несанкционированное захоронение домашних животных и скота. Также депутат утверждал, что трупы животных плавают в заводи Енисея.

"Управление Роспотребнадзора <...> информирует, что вода в централизованные сети водоснабжения г. Красноярска поступает из водозаборов, расположенных выше указанного места (района моста 777 - прим. ТАСС). Водозабор Сосновоборской ТЭЦ, подающий воду населению города Сосновоборска, расположен на расстоянии 30 км ниже по течению р. Енисей и является подрусловым. Управлением дано предписание Сосновоборской ТЭЦ об усилении контроля за безопасностью подаваемой населению воды. Согласно данным производственного контроля, вода в источнике водоснабжения соответствует требованиям нормативных документов по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МВД, найдено около 40 скелетов крупного рогатого скота. Предварительно установлено, что останки могли быть брошены осенью. Сотрудники полиции устанавливают владельца земельного участка и лиц, которые завезли останки на территорию.

Ветеринарная служба проводит сбор останков животных и отбор проб для определения в них инфекции. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния размещенных отходов животных на почвенный слой.