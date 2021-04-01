Роспотребнадзор разрешил детским лагерям в Алтайском крае увеличить заполняемость до 75%

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС./ Роспотребнадзор разрешил увеличить объем заполняемости загородных детских лагерей в Алтайском крае с 50 до 75%, благодаря этому за летний сезон в детских оздоровительных лагерях в регионе смогут отдохнут не менее 80 тыс. детей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра образования и науки края Максима Костенко.

"На первое апреля реестр включает в себя 849 объектов, где будут развернуты различные программы летнего отдыха детей. Если мы говорим о загородных лагерях, это будут 14-дневные смены в связи с ограничениями, которые есть по санитарно-эпидемиологическому режиму. Роспотребнадзор разрешил увеличить объем заполняемости загородных детских лагерей с 50 до 75%, что позволит за летний сезон организовать отдых порядка 80 тыс. детей. Работу пришкольных лагерей планируется начать уже 3 июня", - цитирует пресс-служба слова Костенко.

Учреждения начали готовить к началу сезона - проверяют на соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Особое внимание будет уделено лагерям, которые находятся непосредственно в лесной зоне либо примыкают к лесному массиву и подвержены угрозе перехода лесных пожаров. Одной из основных задач в крае станет выявление несанкционированных палаточных лагерей для организации детского отдыха.

Летом 2020 года загородные оздоровительные лагеря в Алтайском крае не открывались в связи с эпидситуацией. При этом спортивный клуб "Барс" из Бийска разбил несанкционированный палаточный лагерь на территории соседней Республики Алтай. В лагере незаконно находились 42 ребенка в сопровождении 12 тренеров. Работа лагеря после его выявления была приостановлена.