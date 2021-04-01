Депутата Заксобрания Алтайского края арестовали по делу о незаконной рубке леса

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Барнауле по ходатайству следствия заключил под арест депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, гендиректора крупного деревоперерабатывающего предприятия "Алтай-Форест" Николая Бушкова. Депутату фракции "Единая Россия" предъявлено обвинение по делу о незаконных рубках леса с ущербом почти в 5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в 2019 году на территории Тальменского района гендиректор деревоперерабатывающего предприятия организовал незаконные рубки лесных насаждений, в результате которых лесному фонду РФ причинен ущерб на общую сумму более 4 млн 900 тыс. рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю и сотрудниками полиции", - сказали в пресс-службе.

В отношении депутата возбуждено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере организованной группой"). После возбуждения дела депутат скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск.

"Его местонахождение было установлено на территории Новосибирской области. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и работы проведены обыски", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального следственного управления СК РФ, это не первое уголовное дело, связанное с незаконными рубками леса на предприятии "Алтай-Форест". Так, в ноябре 2020 года в незаконных рубках леса с ущербом более 6,4 млн рублей обвинили начальника Ларичихинского участка предприятия. В декабре прошлого года по этому же делу обвинение предъявили заместителю гендиректора "Алтай-Форест". По данным следствия, начальник лесничества и замгендиректора организовали незаконные рубки леса в объеме более 500 кубометров на территории Тальменского района.

Кроме того, в ноябре прошлого года, по данным Центрального районного суда Барнаула, Бушкова привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Суд признал народного избранника виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.