В Кузбассе помощника прокурора задержали при получении взятки от подсудимого

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Помощник прокурора в Новокузнецке обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, за 5 млн рублей женщина пообещала гражданину избежать наказания по уголовному делу в виде лишения свободы. Обвиняемая была задержана при получении денег, сообщается в четверг на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, в марте текущего года обвиняемая предложила подсудимому за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей помощь в назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. О коррупционном предложении стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. При получении денег она была задержана, материалы были переданы в следственные органы. Со следствием женщина сотрудничает, вину признает. В рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателя будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

Оперативные мероприятия проводились по согласованию с прокуратурой Кузбасса. "В настоящее время помощник прокурора уволена из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.